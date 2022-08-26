Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den rövanşı almak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den rövanşı almak istiyor

26.08.2022 16:50
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den rövanşı almak istiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransız ekibi Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransız ekibi Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu'nun takımıyla Avrupa Ligi'nde yeniden karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düşen sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu'nun takımıyla yeniden karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin grubundaki diğer ekipler ise Fransa'dan Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca oldu.

Fenerbahçe rövanş peşinde

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

En değerli ekip Rennes

Fenerbahçe'nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1'deki performansıyla Avrupa Kupaları'nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro'luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes'de 25 milyon Euro'luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda. Bu oyuncunun yanı sıra Jeremy Doku, Sulemana, Malimuendo ve Laborde gibi isimler de takımın etkili silahları. 55 yaşındaki Bruno Genesio'nun çalıştırdığı Rennes, maçlarını 30 bin kişilik Roazhon Park'ta oynuyor.

Grubun zayıf halkası AEK Larnaca

Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, B Grubu'nun zayıf halkası olarak öne çıkıyor. Grupta şansı en az olan ekip olarak gösterilen takımın piyasa değeri 12 milyon Euro. AEK Larnaca'nın kalecisi ise Göztepe'den transfer edilen Boşnak file bekçisi Kenan Piric. Takımın en önemli isimleri orta sahada forma giyen Gus Ledes, sol kanat oyuncusu Adm Gyurcso, hücum hattında oynayan Omri Altman ve Makedon kaptan Ivan Trickovski. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Jose Luis Oltra'nın çalıştırdığı AEK Larnaca, maçlarını 8 bin kişilik Georgios Karapatakis stadında oynuyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Kiev, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den rövanşı almak istiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'den rövanşı almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement