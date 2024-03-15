UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek final kuraları çekildi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Takım, 22 Mart'ta İstanbul'da Gürcistan ile özel maç yapacak ve 26 Mart'ta İtalya ile 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde karşılaşacak. Ümit Milli Takım'ın İtalya maçı, eleme grubundaki altıncı sınavı olacak. Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki takımın aday kadrosunda 22 futbolcu yer alıyor.