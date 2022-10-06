Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Güney Kıbrıs ekibinin taraftar grubundan provake edici bir paylaşım yapıldı.

"TAKIMIMIZ TÜM ÜLKE İÇİN SAVAŞACAK"

AEK Larnaca taraftar grubu Larnaka Guardians sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Paylaşıma Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, statta maçı izleyecek taraftarların bu provokasyonlara gelmemesi yönünde çağrılar yapıldı.