UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Güney Kıbrıs ekibinin taraftar grubundan provake edici bir paylaşım yapıldı.
AEK Larnaca taraftar grubu Larnaka Guardians sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşıma Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, statta maçı izleyecek taraftarların bu provokasyonlara gelmemesi yönünde çağrılar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı - Son Dakika