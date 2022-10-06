Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı - Son Dakika
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Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı

06.10.2022 19:13

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan AEK Larnaca'nın taraftar grubu karşılaşma öncesi küstah bir açıklama yaptı. Güney Kıbrıs ekibinin Larnaca Guardians isimli taraftar topluluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadele öncesi Güney Kıbrıs ekibinin taraftar grubundan provake edici bir paylaşım yapıldı.

"TAKIMIMIZ TÜM ÜLKE İÇİN SAVAŞACAK"

AEK Larnaca taraftar grubu Larnaka Guardians sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız." ifadelerini kullandı.

Provokasyonun böylesi!! AEK Larnaca taraftarı Fenerbahçe maçı öncesi haddini aştı

TEPKİ YAĞDI

Paylaşıma Fenerbahçe taraftarı tepki gösterirken, statta maçı izleyecek taraftarların bu provokasyonlara gelmemesi yönünde çağrılar yapıldı.

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AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı - Son Dakika


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