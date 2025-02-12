UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Maçları Yarın Oynanıyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ise yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Union Saint- Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

20.45 Midtjylland (Danimarka)- Real Sociedad (İspanya)

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)