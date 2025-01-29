UEFA Avrupa Ligi\'nde Son Hafta Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, Hollanda ekiplerinden Ajax ile, Beşiktaş da Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Galatasaray, berabere kalması veya rakibini mağlup etmesi durumunda ligi ilk 8'de tamamlamak adına diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Sarı-kırmızılılar galip gelemediği durumda ise son 16 için play-off turu oynayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de rakiplerini yenmesi halinde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin son haftasında yapılacak tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
23.00 Ajax - Galatasaray
23.00 Roma - Eintracht Frankfurt
23.00 Athletic Club - Viktoria Plzen
23.00 Dinamo Kiev - RFS
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
23.00 Twente - Beşiktaş
23.00 Ferencvaros - AZ Alkmaar
23.00 FCSB - Manchester United
23.00 Maccabi Tel-Aviv - Porto
23.00 Nice - Bodo/Glimt
23.00 Olympiacos - Karabağ
23.00 Lyon - Ludogorets
23.00 Rangers - Union SG
23.00 Real Sociedad - PAOK
23.00 Anderlecht - Hoffenheim
23.00 Braga - Lazio
23.00 Slavia Prag - Malmö
23.00 Tottenham - Elfsborg - İSTANBUL
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