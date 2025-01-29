UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Heyecanı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi\'nde Son Hafta Heyecanı

Avrupa Ligi'nde son hafta maçları yarın başlıyor. Türk takımları kritik karşılaşmalara çıkacak.

29.01.2025 10:06
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UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, Hollanda ekiplerinden Ajax ile, Beşiktaş da Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Galatasaray, berabere kalması veya rakibini mağlup etmesi durumunda ligi ilk 8'de tamamlamak adına diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Sarı-kırmızılılar galip gelemediği durumda ise son 16 için play-off turu oynayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de rakiplerini yenmesi halinde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin son haftasında yapılacak tüm karşılaşmalar TSİ 23.00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

23.00 Ajax - Galatasaray

23.00 Roma - Eintracht Frankfurt

23.00 Athletic Club - Viktoria Plzen

23.00 Dinamo Kiev - RFS

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

23.00 Twente - Beşiktaş

23.00 Ferencvaros - AZ Alkmaar

23.00 FCSB - Manchester United

23.00 Maccabi Tel-Aviv - Porto

23.00 Nice - Bodo/Glimt

23.00 Olympiacos - Karabağ

23.00 Lyon - Ludogorets

23.00 Rangers - Union SG

23.00 Real Sociedad - PAOK

23.00 Anderlecht - Hoffenheim

23.00 Braga - Lazio

23.00 Slavia Prag - Malmö

23.00 Tottenham - Elfsborg - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Midtjylland, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Twente, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Son Hafta Heyecanı - Son Dakika

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