Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.

Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski'ye şans verdi. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum üçlüsü Joshua King, Diego Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Austria Wien-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

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