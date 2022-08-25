Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar

25.08.2022 20:12
Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Austria Wien müsabakasına Adana Demirspor maçına göre 7 değişik isimle sahaya çıkarken, kadroda tek eksik Joshua King oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'a bu maçta da görev verdi.

Adana ekibi karşısında 11'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi 11'de değerlendirdi.

Tek eksik Joshua King

Fenerbahçe, Austria Wien mücadelesine tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Austria Wien deplasmanında oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında ise riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki Montella'dan Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarına tepki Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun Açıklaması Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun Açıklaması
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Joshua King, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:15:04. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement