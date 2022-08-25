UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus , ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır , Mauricio Lemos , Luan Peres ve Serdar Dursun 'a bu maçta da görev verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Austria Wien maçından notlar - Son Dakika

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