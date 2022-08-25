UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu)

25.08.2022 22:10
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı. Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Gradel'in uzun şutunda kaleci Diawara topu uzaklaştırmayı başardı.

57. dakikada Erdoğan'ın ortasında James'in kafa vuruşunda kaleci Diawara topu kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada Uğur'un pasında James'in dokunduğu topu Yatabare ağlarla buluşturmak istedi ancak Beijmo topu uzaklaştırarak kalesindeki büyük bir tehlikeyi önledi.

69. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Yatabare kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada Malmö etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Birmancevic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90. dakikada Larsson'un pasında topla buluşan Thelin'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

Sivasspor: Ali x, Erdoğan xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Uğur xx, Ulvestad xx, Keita xx, Charisis xx (Hakan dk. 69 xx), Yatabare xx (Njie dk. 74 xx), James xx (Angielski dk. 80 ?), Gradel xx

Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Robin, Ziya, Muhammed, Caner, Mehmet, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Malmö: Diawara xxx, Beijmo xx, Nielsen xx, Hadzikadunic xxx, Moisander xxx, Berget xx, Zeidan xxx (Larsson dk. 82 ?), Rakip xxx, Christiansen xxx, Birmancevic xx (Ceesay dk. 89 ?), Kiese Thelin xxx

Yedekler: Andersson, Knudsen, Pena, Toivonen, Olsson, Chalus, Turay, Lomotey

Teknik Direktör: Andreas Georgson

Goller: Birmancevic (dk. 76), Thelin (dk. 90) (Malmö)

Sarı Kartlar: Keita, Erdoğan, James, Gradel (Sivasspor), Rakip, Birmancevic, Beijmo (Malmö FF), - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı
Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
19:07 İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement