Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek - Son Dakika
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Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek

12.08.2022 17:34
Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak. - SİVAS

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Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö oldu Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö oldu
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek - Son Dakika
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