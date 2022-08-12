UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malmö Sivasspor maçını William Collum yönetecek - Son Dakika

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