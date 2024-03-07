UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Tamamlandı

Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında mağlup oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.