Başakşehir'e UEFA'dan Para Cezası - Son Dakika
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Başakşehir'e UEFA'dan Para Cezası

UEFA, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle 100 bin avro para cezası verdi.

06.09.2024 22:49
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UEFA, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle 100 bin avro para cezası verdi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin avro para cezası uyguladı.

Öte yandan UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği açıklandı.

Kaynak: DHA

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