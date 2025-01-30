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UEFA'da Kura Çekimi Yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi Nyon'da yapılacak.

30.01.2025 09:47
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda isi kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekileck.

Format değişikliğine gidilen her iki organizasyonun her birinde 36 takım mücadele ediyor. Liglerdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Türk takımları

Türkiye'den 3 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda son hafta maçları öncesinde sadece Galatasaray, ilk 24 takım arasında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, bu gece Ajax deplasmanındaki son hafta maçının ardından ilk 8 takım içinde yer almayı başarırsa son 16 play-off turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Son hafta maçları öncesinde 23. sırada yer alan Fenerbahçe ve 24. sıradaki Beşiktaş'ın bu gece oynanacak karşılaşmalarda alacakları sonuca göre son 16 play-off turunda mücadele etme ya da sıralamada ilk 24'ün dışında kalarak organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.

Türk takımlarının bu gece TSİ 23.00'te başlayacak maçlarında, Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax, Beşiktaş da Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Kaynak: AA

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