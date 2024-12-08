UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev - Son Dakika
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih arasındaki maçı yönetecek. Karşılaşma, 10 Aralık Salı günü Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de oynanacak.

08.12.2024 13:52
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 6. hafta karşılaşmalarında görev alacak.

SHAKHTAR-BAYERN MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13.DÜDÜK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 4 sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor. Birçok kritik müsabakada düdük çalan Meler, Devler Ligi'nde 13. kez bir karşılaşmayı yönetecek.

UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e dev görev

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Son Dakika Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Görev vermeyin bu adam olmayan adama 6 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    meydan buna kaldiyaa helal olsun vay bee 3 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bu akıllanmaz adamın hicmi yüzü gülmez 2 1 Yanıtla
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