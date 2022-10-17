UEFA'dan TFF'ye ceza - Son Dakika
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UEFA'dan TFF'ye ceza

17.10.2022 19:15
UEFA'dan TFF'ye ceza

Lüksemburg maçında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

Lüksemburg maçında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi. Ayrıca, kısmi tribün kapatma cezasının 2 yıllık deneme sürecine bağlı olarak askıya alındığı duyuruldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karar üzerine UEFA, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Türkiye ile Lüksemburg arasında 22 Eylül'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup maçında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle, A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı bir sonraki iç saha maçında 5 bin koltuğun boş bırakılacağı ve TFF'ye 25 bin TL para cezası verildiği ifade edildi. UEFA, söz konusu kısmi tribün kapatmanın 2 yıllık deneme süreci nedeniyle askıya alındığını ekledi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan TFF'ye ceza - Son Dakika
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