UEFA, deplasman golü kuralı tartışmasında kesin kararını açıkladı - Son Dakika
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UEFA, deplasman golü kuralı tartışmasında kesin kararını açıkladı

UEFA, deplasman golü kuralı tartışmasında kesin kararını açıkladı

UEFA, deplasman golü kuralının geri getirilmeyeceğini açıkladı. Kuralın kaldırılmasından sonra eleme maçlarının gidişatının bu kararı doğruladığı düşünülüyor. Deplasman gollerinin heyecanı artırmaktan ziyade gerilimi artırdığına inanılıyor.

14.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:41
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UEFA, deplasman golü kuralı tartışmasında net bir tavır sergiledi. 2021'de kaldırılan maçların toplamında beraberlik halinde deplasmanda atılan gollerin iki kez sayılmasını öngören kuralın geri getirilmeyeceği açıklandı. Bazıları, bu kuralın Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla olay yaratacağına inanıyordu ancak UEFA'nın böyle bir planı yok.

Son 16 maçlarının başlangıcı sönük geçmesiyle birlikte, maçlarda toplam beraberlik olması durumunda deplasmanda atılan gollerin iki kat sayılması kuralının tekrar uygulanması gerektiği yönünde tartışmalar ortaya çıkmıştı. Ancak UEFA, bu kuralın kaldırılmasından beri eleme maçlarının gidişatının bu kararı doğruladığını düşünüyor ve kuralın geri getirilmesiyle ilgili bir planları bulunmuyor.

Bu fikir, başlangıçta Avrupa maçlarında gerilimi artırdığı halde, sonuç olarak deplasman gollerinin heyecanı artırmaktan ziyade götürdüğüne inanılıyor. UEFA, özellikle 2016-17 Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid- Atletico Madrid maçını örnek gösteriyor. Real Madrid ilk maçta 3-0 öne geçmişti, ancak Atletico, eski Vicente Calderon stadındaki son Avrupa karşılaşmasında iki golle geri dönmüştü. Karim Benzema'nın deplasmanda attığı gol, atmosferi yükselterek beraberliği bozmuştu.

Bu durumun, özellikle maçların kritik son aşamalarında gerilimi artırarak maçların daha heyecanlı olmasını sağladığı düşünülüyor. İronik bir şekilde, bu yılın son 16 maçlarında da benzer bir durum yaşandı. Atletico, Internazionale'yi penaltılarla eledi ancak bunu, Federico Dimarco'nun Metropolitan'da attığı golle İtalyan takımını toplamda 2-0 öne geçirmesinin ardından başardı.

Eski kurallara göre, Atletico'nun üç gole ihtiyacı olacaktı ve bu durum muhtemelen oyunu daha durağan hale getirecekti. Ancak, hemen golü buldular ve oyunu eşitlemek için bir gol daha atmaları gerekti. Bu da nihayetinde penaltı atışlarına yol açan bir heyecan yarattı.

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Son Dakika Spor UEFA, deplasman golü kuralı tartışmasında kesin kararını açıkladı - Son Dakika

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