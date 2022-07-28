UEFA, Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı - Son Dakika
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UEFA, Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı

28.07.2022 18:01
UEFA, Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı tezahüratlar gündem olmuştu.. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı. - İSTANBUL

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Fenerbahçe Kulübünden 'Putin' tezahüratı açıklaması Açıklaması Fenerbahçe Kulübünden 'Putin' tezahüratı açıklaması Açıklaması Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

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