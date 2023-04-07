UEFA'dan Galatasaraylı yıldız Juan Mata hakkında önemli karar!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. Fanatik'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; UEFA, 'Akil İnsanlar Konseyi' kurdu. Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata da ekipte yer aldı.
Futbol Parlamentosu olarak adlandırılabilecek olan bu ekip, 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan UEFA İcra Komistesi toplantısında onaylandı. UEFA Futbol Kurulu'nun açılış toplantısı 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.
Kurul bağımsız olarak toplanacak ve UEFA'da hakemlerden sorumlu Roberto Rosetti ile Milan'ın efsane ismi Zvonimir Boban tarafından yönetilecek.
Ekip, futbol alanında geniş deneyime ve bilgiye sahip eski oyuncularla, elit teknik adamlarla oluşturuldu. Akil Adamlar Konseyi, oyunun kuralları, hakemler, maç takvimleri, UEFA müsabakaları, genç oyuncularla ilgili yapılacaklar, oyuncuların refahı gibi birçok konuya odaklanacak.
Akil İnsanlar Konseyi'nde yer alan isimler, olağanüstü sportif başarıya, itibara ve uluslararası saygınlığa bakılarak seçiliyor. İlk anda konseye seçilen isimlerin toplamda 30 Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor.
Bilge Konsey olarak adlandırılan ekipte yer alan isimler şunlar;
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