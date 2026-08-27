UEFA, Infantino\'ya Ceza Yolu Açtı

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında, Dünya Kupası dahil bazı turnuvaların özel yatırımcılara açılması planıyla ilgili cezai yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.Gianni Infantino tepkiler sonrası özür dileyerek plandan geri adım atmıştı.BBC Spor Servisi'nin incelediği bir mahkeme başvurusunda, UEFA yönetimi, Infantino'yu "suç teşkil eden kötü yönetimle" suçladı.UEFA, FIFA bünyesindeki iki şirkete ait dosyalara erişim sağlamak için Florida'daki bir mahkemeye başvurdu.FIFA Americas ve FWC2026 (2026 Dünya Kupası) şirketlerinin merkezi Florida'da bulunuyor.Belgelere erişim talebi başvurusuna gerekçe olarak, "UEFA ve diğer ilgili taraflar, Infantino ve muhtemelen diğer FIFA yetkilileri ile danışmanları aleyhine İsviçre'de cezai işlem başvurusu yapmaya hazırlanıyor" denildi.Infantino'yu hedef tahtasına koyan FIFA Forward Enterprise (FFE) isimli plandı.Başvuruda Infantino'nun planı kendisini ve potansiyel özel yatırımcıları zenginleştirmek amacıyla tasarladığı iddia edildi."Amaçlanan, Infantino ve o küçük çevrenin FIFA'nın en değerli varlıklarında kalıcı bir hisse edinmesi ve bundan FIFA'ya, üyelerine ve futbol ailesi içindeki diğer taraflara zarar verecek şekilde kar elde etmesi" suçlaması da yapıldı.FFE planı, Dünya Kupaları da dahil olmak üzere FIFA'nın tüm organizasyonlarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetmek üzere yeni bir şirket kurulmasını öngörüyordu. Bu şirketin yüzde 21'lik hissesi özel bir yatırım şirketine satılacaktı.Infantino plana destek vermeleri için FIFA'ya üye 211 ülke federasyonuna da 40 milyon dolar da teklif etmişti.Plan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.UEFA'nın suç duyurusu başvurusunda, Infantino'nun planı FIFA yönetim kurulu toplantısından nasıl geçirdiği de anlatıldı.Toplantının aceleyle düzenlendiği iddia edildi ve şunlar dile getirildi: "FIFA'nın sınırlı sayıda yönetim yetkilisi ve çalışanına (bazılarının bu plandan hiç haberi yoktu) benzeri görülmemiş milyarlarca dolarlık bir projeyi onaylamaları için sadece birkaç saat süre verilerek iç onaydan geçirdi."UEFA ayrıca özel yatırıma açılacak hisselerin değerinin bağımsız kurumlarca belirlenmediğini, hisselerin "çok düşük bir fiyattan" satışa çıkarılacağını iddia etti.Satışın "Infantino'nun kendi çıkarı için" belirlediği bir fiyatta yapılacağı da öne sürüldü.Başvuruda ayrıca şu ifadeler yer alıyor: "Infantino'nun açıkladığı şartlarda, söz konusu yatırımcılar FIFA'nın ticari kolunda 4,2 milyar dolar bedelle kalıcı bir finansal pay elde edeceklerdi; bu da yaklaşık 20 milyar dolarlık son derece düşük bir işletme değerine işaret ediyor."Bu rakam ne açık ne de rekabetçi bir ihale sonucu ortaya çıktı. Bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından incelenmedi."UEFA, Infantino'nun yanı sıra diğer FIFA yetkilileri hakkında da cezai işlem başlatabileceğini belirtiyor.Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA söz konusu planla ilgili olarak FIFA'nın tüm organizasyonlarını boykot etme tehdidinde bulunmuştu.UEFA yönetimi, Infantino'nun söz konusu planı, kendilerinin veya futbolun diğer önemli paydaşların bilgisi dışında "bir yıldan uzun süredir" geliştirilmekte olduğunu iddia ediyor.UEFA, başvuruda, "FIFA yetkililerinin bir yolsuzluk geçmişinin uzun süredir var olduğunu da" öne sürüyor.BBC Spor Servisi konuyla ilgili yorum almak için UEFA ve FIFA ile iletişime geçti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .