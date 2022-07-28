UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (İlk yarı)

28.07.2022 21:58
UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaşıyor.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşunda top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

19. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza yayı önünde topa gelişine sert vuran Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Kudravets meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

21. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Muric bekletmeden vurdu fakat top kaleci Kudravets'de kaldı.

30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muric'in şutunu kaleci Kudravets çıkardı. Pozisyonun devamında top penaltı noktası üzerinde Çekiçi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Muric sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya gelişine vuran Bytyqi'nin şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muric'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Rahmanovic sırtı dönük vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı. 1-0

41. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda

42. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan penaltı noktasına gönderdiği topu Cikalleshi'nin kontrol edip vurduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top filelere buluştu. 2-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx

Konyaspor: Sehic xx, Cebrail xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Muric xxx, Çekiçi xx, Rahmanovic xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Erhan, Mehmet, Yasir, Muhammet, Pavicic, Soner, Kahraman, Ahmet, Adem, Michalak, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx, Filipovic xx, Bordachev xx, Malkevich xx, Dragun xx, Bocherov xx, Gromyko xx, Bassmertny x, Milic x, Vasilevich xx

Yedekler: Dergachev, Bane, Nekrasau, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Oreshkevich, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov

Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor) - KONYA

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UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 0 BATE Borisov: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 0 BATE Borisov: 0 (Maç devam ediyor) Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar
Kaynak: İHA

Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 BATE Borisov: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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