UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nin 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlendi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a elenmesi halinde, Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. RAMS Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos'ta oynanacak.

22.07.2024 15:35
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a elenmesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split (Hırvatistan)-Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

RAMS Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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