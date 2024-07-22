UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yapıldı

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a elenmesi halinde, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split (Hırvatistan)-Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.
RAMS Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
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