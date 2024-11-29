UEFA Konferans Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sona erdi.
Dün oynanan maçta RAMS Başakşehir, sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 4. haftasında bugün oynanan 17 müsabakada şu sonuçlar alındı:
Astana- Vitoria: 1-1
Molde-APOEL: 0-1
Heidenheim- Chelsea: 0-2
Cercle Brugge- Hearts: 2-0
The New Saints-Djurgarden: 0-1
St. Gallen-TSC: 2-2
Panathinaikos-HJK: 1-0
Borac-LASK: 2-1
Celje-Jagiellonia: 3-3
Dinamo Minsk-Kopenhag: 1-2
Noah-Vikingur: 0-0
Fiorentina-Pafos: 3-2
Rapid Wien-Shamrock Rovers: 1-1
Omonoia- Legia Varşova: 0-3
Olimpija Ljubljana-Larne: 1-0
Lugano- Gent: 2-0
Mlada Boleslav- Real Betis: 2-1
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