UEFA Konferans Ligi\'nde 7-2\'lik çılgın maç

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Hacken ile Romanya temsilcisi Cluj karşı karşıya geldi. Bravida Arena'da oynanan maçı Hacken, 7-2'lik skorla kazandı.

7-2'LİK ÇILGIN MAÇ

Hacken'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 34. dakikada Simon Gustafson, 18. dakikada Silas Andersen, 24. dakikada Adrian Svanback, 49. dakikada Isak Brusberg, 61 ve 70. dakikada Paul Dembele kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 38. dakikada Meriton Korenica ve 50. dakikada Andrei Kordea'dan geldi.

TUR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla birlikte Hacken, rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantajın sahibi oldu. Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak.