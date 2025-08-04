UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i elemesi halinde Lausanne-Astana maçının kazananı, Başakşehir ise Viking'i elemesi halinde Craiova- Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St Patrick's Athletic ile mücadele edecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi halinde bu turda Lausanne - Astana eşleşmesinin galibi ile grup aşamasına kalmak için mücadele edecek. Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Strasbourg - Vikingur/ Brondby

Silkeborg Jagiellonia - Hajduk Split/ Dinamo City

Anderlecht/ Sheriff - Aris Limassol/ AEK Athens

Viking/ Başakşehir - Craiova/ Spartak Trnava

Crystal Palace - Fredrikstad/ Midtjylland

Lugano/ Celje - Banik Ostrava/ Austria Wien

Rakow Czestochowa/ Maccabi Haifa - Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali

Partizan/ Hibernian - Larnaca - Legia Varşova

Levski Sofia/ Sabah - Az Alkmaar/ Vaduz

Polissya Zhytomyr/ Paksi - Fiorentina

AIK/ Györi ETO - Rayo Vallecano

Lausanne-Sport/ Astana - St Patrick's Athletic/ Beşiktaş

Larne/ Santa Clara - Ballkani/ Shamrock Rovers

Rosenborg/ Hammarby - Mainz 05

Sparta Prag/ Ararat - Riga/ Beitar Jerusalem

Hacken/ Brann - Cfr Cluj/ Braga

PAOK/ Wolfsberger - Araz/ Omnia

Panathinaikos/ Shattar Donetsk - Servette/ Utrecht (Avrupa Ligi'nden Elemenenler) - İSTANBUL