UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, St Patrick's Athletic'i elemesi halinde Lausanne-Astana maçının kazananı, Başakşehir ise Viking'i elemesi halinde Craiova- Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli 3. organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St Patrick's Athletic ile mücadele edecek olan Beşiktaş, rakibini elemesi halinde bu turda Lausanne - Astana eşleşmesinin galibi ile grup aşamasına kalmak için mücadele edecek. Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin tur atlayanıyla karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanşlar ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Strasbourg - Vikingur/ Brondby
Silkeborg Jagiellonia - Hajduk Split/ Dinamo City
Anderlecht/ Sheriff - Aris Limassol/ AEK Athens
Viking/ Başakşehir - Craiova/ Spartak Trnava
Crystal Palace - Fredrikstad/ Midtjylland
Lugano/ Celje - Banik Ostrava/ Austria Wien
Rakow Czestochowa/ Maccabi Haifa - Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
Partizan/ Hibernian - Larnaca - Legia Varşova
Levski Sofia/ Sabah - Az Alkmaar/ Vaduz
Polissya Zhytomyr/ Paksi - Fiorentina
AIK/ Györi ETO - Rayo Vallecano
Lausanne-Sport/ Astana - St Patrick's Athletic/ Beşiktaş
Larne/ Santa Clara - Ballkani/ Shamrock Rovers
Rosenborg/ Hammarby - Mainz 05
Sparta Prag/ Ararat - Riga/ Beitar Jerusalem
Hacken/ Brann - Cfr Cluj/ Braga
PAOK/ Wolfsberger - Araz/ Omnia
Panathinaikos/ Shattar Donetsk - Servette/ Utrecht (Avrupa Ligi'nden Elemenenler) - İSTANBUL
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