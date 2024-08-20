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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başladı.

Play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4. dakikada Gregoria, 79. dakikada penaltıdan Manvelyan ve 90+3. dakikada ise Aias'ın golleriyle 3-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki diğer eşleşmelerin ilk maçları yarın ve 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.