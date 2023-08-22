UEFA, Fenerbahçe ve Maribor için kararını verdi - Son Dakika

UEFA, Fenerbahçe ve Maribor için kararını verdi

UEFA, Fenerbahçe ve Maribor için kararını verdi
Son Güncelleme: 22.08.2023 23:24

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile oynanan maçta çıkan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi. Fenerbahçe'ye bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildi. Maribor ise 40 bin avro para cezasına çarptırıldı.

UEFA, Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile deplasmanda oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bilet satışından men ve para cezası verdi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemlerde bulunulması ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçesiyle sarı-lacivertli kulübe ceza verilmesi kararlaştırıldı.

UEFA'dan Maribor maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye para cezası geldi

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

Açıklamada, Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı bir sonraki deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 30 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

UEFA'dan Maribor maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye para cezası geldi

MARIBOR 40 BİN AVRO CEZA ALDI

UEFA, ev sahibi ekip Maribor'u da 40 bin avro para cezasına çarptırdı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA, Fenerbahçe ve Maribor için kararını verdi - Son Dakika


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