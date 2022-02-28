UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı - Son Dakika
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UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı

28.02.2022 15:33

Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacak olan Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi. Leipzig'in maça çıkmadan tur atlaması futbolseverlerden tepki topladı.

Alman Bild kaynaklı habere göre; UEFA, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig- Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

ORTALIK KARIŞTI

Leipzig'in maç yapmadan tur atlamasına pek çok futbolsever tepki gösterdi. Ancak Rusya'nın da bedel ödemesi gerektiğini savunanlar da oldu.

GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR

Temsilcimiz Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile eşleşti. Temsilcimizin Barcelona'yı elemesi halinde üst turda Leipzig'le eşleşme ihtimali var.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı
UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı
UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı
UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı
UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı
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Spartak Moskova, Ukrayna, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı - Son Dakika


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