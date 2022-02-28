UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı - Son Dakika

Alman Bild kaynaklı habere göre; UEFA, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig- Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

ORTALIK KARIŞTI

Leipzig'in maç yapmadan tur atlamasına pek çok futbolsever tepki gösterdi. Ancak Rusya'nın da bedel ödemesi gerektiğini savunanlar da oldu.

GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR

Temsilcimiz Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile eşleşti. Temsilcimizin Barcelona'yı elemesi halinde üst turda Leipzig'le eşleşme ihtimali var.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: