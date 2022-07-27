UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul 'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak - Son Dakika

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