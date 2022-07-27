Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak

27.07.2022 22:53
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slovacko olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak. - İSTANBUL

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak - Son Dakika

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