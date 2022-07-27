22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King'in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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