UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

28.07.2022 17:49
UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edildi. UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı.


YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması Fenerbahçe: Tribünlerden yükselen reaksiyonu kesinlikle kabul etmiyoruz Fenerbahçe: Tribünlerden yükselen reaksiyonu kesinlikle kabul etmiyoruz
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:50:07. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement