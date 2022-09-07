Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı - Son Dakika
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Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı

07.09.2022 21:48
Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu ilk hafta maçlarıyla devam ediyor. A Grubu'nda Ajax ile Rangers karşı karşıya geldi. Hollanda'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren goller 17' Edson Alvarez, 32' Steven Berguis, 33' Mohammed Kudus ve 80. dakikada Steven Bergwijn'den geldi. Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan, Rangers'ta ise milli futbolcu Rıdvan Yılmaz mücadelede süre almadı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A ve D Grubu'nda iki maç oynandı. Ajax ve Sporting rakiplerini net skorlarla geçerek Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

AJAX'TAN FARKLI BAŞLANGIÇ

A Grubu'nda ise geçen yılın UEFA Avrupa Ligi finalisti Rangers, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Edson Alvarez, 32. dakikada Steven Berghuis, 33. dakikada Muhammed Kudus ve 80. dakikada Steven Bergwijn'in golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan ile Rangers'ın bu yaz kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde görev bekledi.

Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladılar! Ajax, Rıdvan Yılmaz'ın takımını farka boğdu

SPORTING, ALMANYA'DA ÇOK RAHAT

UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt, D Grubu mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırladı. Portekiz temsilcisi, 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladılar! Ajax, Rıdvan Yılmaz'ın takımını farka boğdu
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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sporting, Spor, Son Dakika

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