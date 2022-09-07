Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A ve D Grubu'nda iki maç oynandı. Ajax ve Sporting rakiplerini net skorlarla geçerek Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

AJAX'TAN FARKLI BAŞLANGIÇ

A Grubu'nda ise geçen yılın UEFA Avrupa Ligi finalisti Rangers, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Edson Alvarez, 32. dakikada Steven Berghuis, 33. dakikada Muhammed Kudus ve 80. dakikada Steven Bergwijn'in golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı. Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan ile Rangers'ın bu yaz kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde görev bekledi.

SPORTING, ALMANYA'DA ÇOK RAHAT

UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt, D Grubu mücadelesinde Sporting Lizbon'u ağırladı. Portekiz temsilcisi, 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.