UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi Clement Turpin oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi Clement Turpin olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Liverpool maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages Turpin'e yardımcı olacak, Jeremy Stinat dördüncü hakem olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Çarşamba günü 20.45'te Fenerbahçe'nin Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk edecek. Çarşamba günü saat 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Kaynak: DHA
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