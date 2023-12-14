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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının son haftasında oynanan maçlar sonucunda Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto son 16 turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu
14.12.2023 - 01:07,
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftası, 6 maçla sona erdi.

Alınan sonuçların ardından; Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda, Celtic (İskoçya)- Feyenoord (Hollanda) maçında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle bazı İskoç taraftarlar tribünde yine Filistin bayrağı açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında bu gece alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere)- Milan (İtalya): 1-2

Porto (Portekiz)- Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

Kaynak: AA
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