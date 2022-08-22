UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselecek 6 takım, 23-24 Ağustos tarihlerindeki maçlar sonucu belli olacak. Elenen ekipler, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)
Viktoria Plzen (Çekya) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (2-3)
Çarşamba:
Trabzonspor - Kopenhag (Danimarka) (1-2)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-1)
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