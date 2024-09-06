Galler-Türkiye Maçında Hakem ve Kadrolar Açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak Galler- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Cardiff City
Hakemler: Rohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale (Norveç)
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James, Ramsey, Roberts, Neco Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler
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