Türkiye-Lüksemburg maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Lüksemburg maçının ardından

23.09.2022 01:00
Türkiye-Lüksemburg maçının ardından

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, defansta hatalar yaptıklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, defansta hatalar yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuntz, şunları kaydetti:

"Mutluyum çünkü ligden çıktık. Mutluyum çünkü öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm. 3 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. Ozan'ın maçtan 3 saat önce sakatlık nedeniyle oynayamayacağı belli oldu. Merih zaten yoktu. İlk golden sonra Çağlar sakatlandı ve oyundan almak zorunda kaldım. Defansta bireysel hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Takım halinde iyi olamadık. Bir yolda yürürken önünüze engeller çıkar, bunlar size engel olur. Mutluyum çünkü bugün geri adım, bir mağlubiyet şeklinde gerçekleşmedi. Yalnızca bir beraberlikle oldu. İkinci yarıda fırsatlarımız oldu. Sonuna kadar denedik, bundan memnunum. Mutluyum, bunu boks gibi değerlendirirsek alınan sonuç bir yumruksa bu yumruk bizim için bir nakavt olmadı."

Yenilen golleri sakatlık ve bireysel hatalara bağlayan Kuntz, "Ozan, Çağlar ve Merih gibi oyuncuların kısa süre içinde arka arkaya sakatlanmış olmaları yenilen goller için bir sebep sayılabilir. Bireysel olarak ağır hatalar yaptık ve Lüksemburg'un gol atmasını sağladık. Defansif oyuna hazır olmak santrafordan başlar, oradan arkaya ilerler, 11 oyuncu savuma yapar ama bu akşam bunu takım halinde iyi yapamadık. Kadromuza 4 stoper çağırdık. İlk idmanda hepsi sahadaydı. Maçtan 1 gün önce Merih ağrıları olduğunu söyledi. Ozan da maçtan 3 saat önce ağrıları olduğunu söyledi. Çağlar'ın kale çizgisi önünde kaydığını gördünüz. 4 stoperin yeterli olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımızda Cenk Özkaçar'a ulaşarak aday kadroya çağırdık. Yarın Faroe Adaları kampına katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yenilen gollerin aşırı öz güvenden mi kaynaklandığı yönündeki soruya Kuntz, "Her oyuncu için bunun sebebini bilmek mümkün olmaz. Union Berlin şu an Almanya'da ilk sırada. Çünkü herkesten daha fazla koşuyorlar. Fenerbahçe'nin son maçında 118 kilometre koştukların gördük. Bu her şeyin temeli diyebilirim. Bir acı hissetmesi, bu acının önüne geçmek için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncuların düzenli oynamadıklarını biliyoruz. Bu da bir etken." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahada oynamasını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı'ndan beri tanıyorum. Orada bu pozisyonda oynadığını biliyorum. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Eren ve Rıdvan gibi solda oynayan oyuncular var. Ferdi çok yönlü oyuncu. Bizim ne istediğimizi biliyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı Milli maçın hemen başında TRT 1 ekranlarında çıkan uyarı futbolseverleri çıldırttı
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Lüksemburg maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:41 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı
00:37 Galatasaray camiasını sallayacak haber! Icardi ile Wanda Nara yollarını ayırdı
00:28 Suriye kıyılarında korkunç facia! 34 göçmen can verdi
00:26 Lüksemburg maçında puanı kurtaran İsmail Yüksek konuştu: Gol atacağımı anladım
00:16 Meteorolojiden İstanbul dahil 23 kente sel ve su baskını uyarısı geldi
00:14 Lüksemburglu futbolcular bile Türkiye maçındaki skora şaşırdı: Kendimizi farka hazırlamıştık
23:56 A Milli Futbol Takımı'nı skandal yenilgiden İsmail Yüksek kurtardı! İlk milli maçında mükemmel bir gol buldu
23:41 İsmail Yüksek'ten Ay-Yıldızlılara hediye 1 puan! UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledik
23:16 Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
22:41 İnsan beynini yiyen amip sayısında artış bekleniyor! Türkiye'de henüz hiç görülmedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 01:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Lüksemburg maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement