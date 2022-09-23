UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşmayla devam etti

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya 'yı Adam Szalai'nin 17'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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