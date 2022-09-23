UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşmayla devam etti - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşmayla devam etti

23.09.2022 23:47
UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşmayla devam etti

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı Adam Szalai'nin 17'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Öte yandan günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere'yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68'inci dakikada Raspadori'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

Finlandiya - Romanya: 1-1Bosna-Hersek - Karadağ: 1-0 Gürcistan - Kuzey Makedonya: 2-0 Bulgaristan - Cebelitarık: 5-1

Estonya - Malta: 2-1


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Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Macaristan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşmayla devam etti - Son Dakika

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