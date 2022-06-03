UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

03.06.2022 00:01
UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2İspanya - Portekiz: 1-1Çekya - İsviçre: 2-1B Ligi Grup 2 İsrail - İzlanda: 2-2B Ligi Grup 4 Slovenya - İsveç: 0-2 Sırbistan - Norveç: 0-1C Ligi Grup 2 Güney Kıbrıs - Kosova: 0-2 Kuzey İrlanda - Yunanistan: 0-1C Ligi Grup 4 Bulgaristan - Kuzey Makedonya: 1-1 Gürcistan - Cebelitarık: 4-0D Ligi Grup 2

Estonya - San Marino: 2-0


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Kaynak: DHA

Portekiz, İspanya, Spor, Son Dakika

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