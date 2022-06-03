UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

Estonya - San Marino: 2-0