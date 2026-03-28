UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

28.03.2026 10:32
Galatasaray, futbolculara toplam 19.3 milyon euro ödeme yaparak borçsuzluk belgesini UEFA'ya iletti.

Galatasaray yönetimi, futbolculara yaptığı yüksek tutarlı ödeme ile dikkat çekerken, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren borçsuzluk belgesini UEFA'ya iletti.

19.3 MİLYON EURO FUTBOLCULARA ÖDENDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolculara toplamda 19.3 milyon euro (988 milyon TL) ödeme yaptığı belirtildi. Sabah gazetesinin haberine göre bu tutarın 7.5 milyon euroluk kısmı daha önce ödenirken, son olarak 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) daha oyunculara verildi.

UEFA GELİRİ MORAL OLDU

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek 11.8 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, bu kazancı bekletmeden futbolculara dağıttı. Yönetimin bu hamlesiyle takımın şampiyonluk yarışındaki motivasyonunun artırılması hedeflendi.

PRİMLER DE ÖDEMEYE DAHİL EDİLDİ

Yapılan ödemelerin içerisinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına ait primlerin de yer aldığı aktarıldı. Böylece futbolcuların tüm hak edişlerinin eksiksiz şekilde karşılandığı ifade edildi.

BORÇSUZLUK BELGESİ UEFA'YA SUNULDU

Futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray yönetimi, söz konusu belgeyi UEFA'ya göndererek finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini resmileştirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Arat Ali Arat:
    bu yönetime helal olsun. 30 7 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    çok yüksek maaş ve primler bu futbolculara fazla bu ödemeler elde başarı yok attığı taş ürküttüğü kuşa değmez 10 15 Yanıtla
  • erol memiş erol memiş:
    yönetim tek başına tff Mak siyaset medya hepsine karşı taraftarı ile mücadele ediyor en büyük cimbom 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
