Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da - Son Dakika
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Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da

06.06.2022 16:57
Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcularından Uğur Çiftçi kulüple sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcularından Uğur Çiftçi kulüple sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelen Uğur Çiftçi, kendisini 4 yıl daha Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirdiğini anımsatan Başkan Otyakmaz, "Taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık" dedi.

Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah burada futbolu bırakacak şekilde, unutulmaz takım kaptanları arasında yer alacak bir birlikteliğimiz olur" diye konuştu.

Uğur Çiftçi ise "Bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivasspor forması giymek istediğini belirtti.

Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da
Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da
Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da
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Kaynak: DHA

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da - Son Dakika

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