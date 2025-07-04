Uğur Çiftçi 58 Numara ile Sivas\'ta Kalacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, yeni sezonda takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin 58 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Karagöl, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Karagöl, takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin gelecek sezon 58 numaralı formayı giyeceğini belirterek, bu sene kamplarının Sivas'ta gerçekleşeceğini, zaman zaman hazırlık maçları için şehir dışına çıkacaklarını dile getirdi.

Çiftçi'nin gelen tekliflere rağmen, vefasını göstererek takımda kalmayı tercih ettiğini vurgulayan Karagöl, "Birkaç haftadır kendisiyle ilgili çok ciddi teklifler olmasına rağmen, bu sezon '58. yıl, Vefa Sezonu' diyerek teklifleri elinin tersiyle iten Uğur'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezon hep beraber ait olduğumuz yere, evimiz olan lige tekrar çıkacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Korkmaz ise yaşanan tatsız hadiseleri bir kenara bırakmaları gerektiğini kaydederek, mücadelenin kolay olmayacağını ve kendilerini zorlu bir yolun beklediğini belirtti.

Takım yapılanmasında başrollerden birinin kaptan Çiftçi'ye biçildiğine dikkati çeken Korkmaz, "Kendi aramızda da bu rolü konuşmuştuk. O da sağ olsun bizim ona biçtiğimiz bu role, takımın başında kalarak cevap verdi. Uğur Çiftçi, ülke genelinde futbol piyasasında yeri olan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Uğur Çiftçi de taraftardan özür dileyerek, "Bildiğiniz üzere futbol bir takım oyunu. Bireysel hiçbir başarıya ulaşamayız. Demek ki biz biraz takım olamadık, bu da sonuca yansıdı. Çok üzgünüz, bu durum bizi hiç mutlu etmedi. Neredeyse yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyden keyif almıyoruz. Bu olaydan ötürü Sivasspor taraftarından, camiamızdan, dünyadaki bütün Sivaslılardan takım kaptanı olarak ben ve takım arkadaşlarım özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.