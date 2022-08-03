Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı

Özellikle Dinamo Kiev maçlarında yaşanılan forvet eksikliği nedeniyle eleştirilen sarı-lacivertli yönetim, önceliğini golcüye çevirmiş durumdayken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sosyal medyada bir taraftara yanıtı da kısa sürede gündem oldu.

"MERAK ETME"

Kemoterapi gören bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya üzerinden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na gönderdiği "Kemoterapi alıyorum. Fenerbahçe'ye iyi bir forvet haberi ver de moral olsun ağabey, yaprak kımıldamıyor" mesajını gören Uğur Dündar'ın genç taraftara yanıtı, "Merak etme, çok az kaldı..." şeklinde oldu. Uğur Dündar'ın bu yanıtı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.