Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısına Uğur Dündar, Fenerbahçe taraftarına sitem etti.
Zaha transferleriyle ilgili sarı-lacivertli camiadan mesajlar aldığını dile getiren Dündar, "İnsanlardan 'Zaha'yı niye kaçırdın?' diye mesaj alıyorum. Memleket meselesiyle ilgili bir şey paylaşıyorum; 'Onu bunu bırak da transferi yönet. 'Şampiyon olacak kadro kurun' diye mesaj alıyorum. Bizim işimiz transfer yapmak, kadro kurmak değil" dedi.
Diğer kulüplerin divan kurulu başkanlarına göre daha çok eleştiri aldığını belirten Dündar, "Sokakta ' Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Yüksek Divan Kurulu Başkanları kimdir?' diye sorulsa, kimse tanımaz. Onları tanıdığım için onur duyuyorum. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bana çok garip söylemler geliyor" ifadelerini kullandı.
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