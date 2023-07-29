Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti - Son Dakika
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Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti

29.07.2023 15:29

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Uğur Dündar, Fenerbahçe taraftarına sitem etti. Zaha transferi hakkında gelen eleştirilere yanıt veren Dündar, "Zaha'yı niye kaçırdın?" diye mesaj aldığını ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Dündar, "Bizim işimiz transfer yapmak, kadro kurmak değil" diyerek, bu tür mesajların haksızlık olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısına Uğur Dündar, Fenerbahçe taraftarına sitem etti.

"BİZİM İŞİMİZ TRANSFER YAPMAK, KADRO KURMAK DEĞİL"

Zaha transferleriyle ilgili sarı-lacivertli camiadan mesajlar aldığını dile getiren Dündar, "İnsanlardan 'Zaha'yı niye kaçırdın?' diye mesaj alıyorum. Memleket meselesiyle ilgili bir şey paylaşıyorum; 'Onu bunu bırak da transferi yönet. 'Şampiyon olacak kadro kurun' diye mesaj alıyorum. Bizim işimiz transfer yapmak, kadro kurmak değil" dedi.

"BANA ÇOK GARİP SÖYLEMLER GELİYOR"

Diğer kulüplerin divan kurulu başkanlarına göre daha çok eleştiri aldığını belirten Dündar, "Sokakta ' Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Yüksek Divan Kurulu Başkanları kimdir?' diye sorulsa, kimse tanımaz. Onları tanıdığım için onur duyuyorum. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ancak bana çok garip söylemler geliyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti - Son Dakika
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