Uğur Dündar'dan Türk futbolu için önemli çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı azaltma imkanı yakalayan Fenerbahçe'de Uğur Dündar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7'ye düşürecek.
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