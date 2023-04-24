Uğur Dündar'dan Türk futbolu için önemli çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin - Son Dakika
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Uğur Dündar'dan Türk futbolu için önemli çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin

25.04.2023 13:24

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada Türk futbolu için radikal bir öneri gündeme getirdi. Kişisel hesabında paylaşımda bulunan Dündar, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." dedi.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında 2 puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı azaltma imkanı yakalayan Fenerbahçe'de Uğur Dündar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

"YABANCI HAKEM GETİRİN"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Volkan Bayarslan ve VAR'daki Hakan Ceylân gibi hakem parodileriyle Türk futbolu bir arpa boyu ilerleyemez, aksine sürekli geriler. Radikal çözüm; yabancı hakem getirmektir." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'dan Türk futbolu için radikal çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin

FENERBAHÇE PUAN FARKINI ERİTMEK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 7'ye düşürecek.

YORUMLAR (8)
  • seçkin mert: Hakikaten çok boş adammışsın. Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Yabancı da gelse değişen bir şey olmaz sende yabancı ülkede git yaşa Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
  • okidoki : siz ayrıca illa da italyadan gelsin dersiniz:)) Cevap Yaz 11 13 Yayından Kaldır
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Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Dündar'dan Türk futbolu için önemli çözüm önerisi: Yabancı hakem getirin - Son Dakika


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