Uğur Mustafa Türk ve Sergen Yatağan, Karacabey Belediyespor'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bayburtspor'dan forvet oyuncusu Uğur Mustafa Türk ve Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Sergen Yatağan'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Uğur Mustafa ile 1,5 yıllık, Sergen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.

1860 München altyapısından yetişen 24 yaşındaki Uğur Mustafa Türk, sırasıyla Eyüpspor ve Sivas Belediyespor formalarını giydi. Uğur Mustafa, bu sezon Bayburtspor formasıyla 19 maçta 3 gol attı. Antalyaspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki Sergen Yatağan ise bu sezon Bodrumspor formasıyla 12 karşılaşmada forma giydi.