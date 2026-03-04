Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest - Son Dakika
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

04.03.2026 17:35  Güncelleme: 17:42
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte karşılaştığı Galatasaraylı taraftarı görünce camını indirerek selam verdi.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte yaşanan bir anla gündeme geldi. Deneyimli file bekçisi, trafikte karşılaştığı Galatasaraylı taraftarı fark edince aracının camını indirerek selam verdi.

TARAFTARI GÖRÜNCE CAMI İNDİRDİ

Aracıyla trafikte ilerleyen Uğurcan Çakır, Galatasaraylı bir taraftarı görünce camını indirerek kısa bir diyalog kurdu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yıldız kaleci ile taraftar arasında geçen samimi anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler Galatasaraylı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Asrın olayı şok şok şok camını indirdi vayyy beeee !!! 7 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN GÖKHAN DUMAN:
    plaka hiç gözükmedi ???? 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Olaya bak bunu tarih edin allahım akil ver taraftarın parasıyla o rahatlıgı yaşıyor nedir bu yani ülkeye bak 1 0 Yanıtla
