Uğurcan Çakır\'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, trafikte yaşanan bir anla gündeme geldi. Deneyimli file bekçisi, trafikte karşılaştığı Galatasaraylı taraftarı fark edince aracının camını indirerek selam verdi.
Aracıyla trafikte ilerleyen Uğurcan Çakır, Galatasaraylı bir taraftarı görünce camını indirerek kısa bir diyalog kurdu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
Yıldız kaleci ile taraftar arasında geçen samimi anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler Galatasaraylı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.
