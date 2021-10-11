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Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak - Son Dakika

Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

11.10.2021 15:31

Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takımımız'ın Norveç ile oynadığı maçta Lyon tarafından radara alındı. Bir süredir gözlem altında olan Uğurcan için devre arasında pazarlık yapılacak. Bu sezon şampiyonluk iddiası olan Trabzonspor, Uğurcan'ı 25 milyon eurodan aşağıya satmayacak. Uğurcan'ın devler tarafından takip edildiğinin farkında olan Lyon, Milli kaleci için bu paralara çıkmayı düşünüyor. Cenk Tosun'a ait 23 milyon euroluk satış rekor Uğurcan'la tarih olabilir.

Uğurcan Çakır'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali kuvvetli. 25 yaşındaki kaleciye ilgi halen yüksek. Milli Takım'da Altay ile rekabet halinde olan Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci. Fransız devi Lyon'un gözlemcileri Uğurcan'ı yakın markaja aldı.

Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin satış rekorunu kıracak

DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Trabzonspor'un Uğurcan'ı satmaya niyeti yok. Ancak 25 milyon euroluk teklif her şeyi değiştirebilir. Elini çabuk tutmak isteyen Lyon, kalesini uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci arayışı içinde.

Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin satış rekorunu kıracak

REKOR CENK'TE

Süper Lig'den en yüksek bedelle ayrılan futbolcu Cenk Tosun. Beşiktaş, golcü futbolcuyu 23 milyon euroya Everton'a satılmıştı. Uğurcan'ın devre arasında bu rekoru kırma ihtimali bir hayli yüksek.

Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Cenk Tosun, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak - Son Dakika
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