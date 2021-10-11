Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

Uğurcan Çakır'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali kuvvetli. 25 yaşındaki kaleciye ilgi halen yüksek. Milli Takım'da Altay ile rekabet halinde olan Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci. Fransız devi Lyon'un gözlemcileri Uğurcan'ı yakın markaja aldı.

DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Trabzonspor'un Uğurcan'ı satmaya niyeti yok. Ancak 25 milyon euroluk teklif her şeyi değiştirebilir. Elini çabuk tutmak isteyen Lyon, kalesini uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci arayışı içinde.

REKOR CENK'TE

Süper Lig'den en yüksek bedelle ayrılan futbolcu Cenk Tosun. Beşiktaş, golcü futbolcuyu 23 milyon euroya Everton'a satılmıştı. Uğurcan'ın devre arasında bu rekoru kırma ihtimali bir hayli yüksek.