Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır için Kasımpaşa mücadelesi kritik bir önem taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Kasımpaşa maçında da istenilen performansı gösterememesi durumunda genç kaleci Jankat Yılmaz'ı gelecek haftalarda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği adına kritik bir viraja girdi. 

FORMAYI KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Teknik direktör Okan Buruk'un, kalede yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yeni bir radikal karar aşamasında olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Kasımpaşa karşısında sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Uğurcan Çakır'a son bir şans daha vermeyi planladığı ifade ediliyor.

JANKAT YILMAZ KALEYE GEÇEBİLİR

Milli kalecinin Kasımpaşa mücadelesinde de beklenen reaksiyonu gösterememesi ve kötü performansını sürdürmesi durumunda, Okan Buruk radikal bir hamleye imza atacak. Deneyimli teknik adamın, gelecek haftalardan itibaren kaleyi genç yetenek Jankat Yılmaz'a emanet etmeye hazırlandığı belirtildi.

Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardıOkan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Uğurcan ÇakırGalatasarayOkan BurukKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    ülkemizin en güzel gol yiyen kalecsi ustunu vur gol oluyor 0 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Janjat daha iyi genç çevik ahlaklı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:18:51. #7.12#
SON DAKİKA: Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei