Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Süper Lig devi Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği adına kritik bir viraja girdi.

FORMAYI KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Teknik direktör Okan Buruk'un, kalede yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yeni bir radikal karar aşamasında olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Kasımpaşa karşısında sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan Uğurcan Çakır'a son bir şans daha vermeyi planladığı ifade ediliyor.

JANKAT YILMAZ KALEYE GEÇEBİLİR

Milli kalecinin Kasımpaşa mücadelesinde de beklenen reaksiyonu gösterememesi ve kötü performansını sürdürmesi durumunda, Okan Buruk radikal bir hamleye imza atacak. Deneyimli teknik adamın, gelecek haftalardan itibaren kaleyi genç yetenek Jankat Yılmaz'a emanet etmeye hazırlandığı belirtildi.