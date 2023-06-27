Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika
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Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı

27.06.2023 22:11

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatilde popüler olan bir oyun karakterini canlandırdıkları video paylaştılar. Yıldız futbolcuların o anlarını gören kullanıcılar ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiler. Bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız isimlerin bu paylaşımına sert eleştirilerde bulundular.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatilde popüler olan bir oyun karakterini canlandırdıkları video paylaştılar. Yıldız futbolcuların o anlarını gören kullanıcılar ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiler.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı futbolcuların neşe dolu anlarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız isimlerin bu paylaşımına sert eleştirilerde bulundular.

İşte o yorumlardan bazıları;

Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Onları daha önce böyle görmediniz! Milli Takım'ın yıldızlarının tatilde yaptığı paylaşımı gören herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR
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Hakan Çalhanoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika
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