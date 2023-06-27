Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı

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Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatilde popüler olan bir oyun karakterini canlandırdıkları video paylaştılar. Yıldız futbolcuların o anlarını gören kullanıcılar ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiler.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Başarılı futbolcuların neşe dolu anlarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız isimlerin bu paylaşımına sert eleştirilerde bulundular.

İşte o yorumlardan bazıları;