Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ve Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatilde popüler olan bir oyun karakterini canlandırdıkları video paylaştılar. Yıldız futbolcuların o anlarını gören kullanıcılar ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiler.
Başarılı futbolcuların neşe dolu anlarını gören bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız isimlerin bu paylaşımına sert eleştirilerde bulundular.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu'nun Tatil Videosu Sosyal Medyada Tepki Topladı - Son Dakika