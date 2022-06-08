Organizasyon, 10 Haziran Cuma günü erkekler yarı finali, 11 Haziran Cumartesi günü ise kadınlar ve erkekler finali ile devam edecek.

Kadınlar yarı finalde Türkiye'yi temsil edecek İlke Özyüksel ve Sesim Alpuğan, finale kalmak için ter dökecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı - Son Dakika

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