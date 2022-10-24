Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Dünya Kupası öncesi FIFA'ya seslendi: İran'ın orada yeri yok - Son Dakika
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Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Dünya Kupası öncesi FIFA'ya seslendi: İran'ın orada yeri yok

24.10.2022 18:04

Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Rusya'nın askeri müdahalesine destek verdiği iddiasıyla İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi. Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin yaptığı açıklamada, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Ukrayna'dan ses getiren bir hamle geldi. Ülkenin önde gelen kulüplerinden Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'na alınmaması gerektiğini belirtti.

"İRAN'IN ORADA YERİ YOK"

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok." ifadelerini kullandı.

"250 İNSANSIZ HAVA ARACI, UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİNE SALDIRDI"

Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı." açıklamasını yaptı. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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